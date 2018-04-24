لجنة الحكام تُعلن عن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

Advertisements

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن أسماء طاقم التحكيم المصري، والذي سوف يتولى إدارة مباراة القمة بين الغريمين الأهلي والزمالك في يوم الخميس المقبل.

حيث قامت لجنة الحكام بتعيين الحكم محمد الحنفي كما كان متوقعاً من أجل إدارة مباراة القمة، على أن يتكون طاقمه المعاون من سمير جمال وعبد الفتاح عريشة كحكم راية، إضافة إلى سامح فاروق كحكم رابع، وأيضاً كلاً من أمين عمر وسعيد حمزة كحكم خامس.

Advertisements

وكانت هناك العديد من الأصوات التي طالبت في الآونة الأخيرة سواء من طرف النادي الأهلي أو حتى من طرف نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم أجنبي من أجل إدارة هذه المباراة، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر في نهاية المطاف إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم مصري وخاصة وأن المباراة ليست هامة من الناحية الحسابية نظراً لحسم فريق الأهلي لقب الدوري المصري مسبقاً بشكل رسمي.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وروما في نصف نهائي دوري الأبطال اليوم