محمد صلاح على بُعد هدف وحيد في دوري الأبطال اليوم لتحطيم رقم قياسي جديد

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بات فخر كرة القدم المصرية والعربية محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي على مشارف تحطيم رقم قياسي جديد، وذلك في حالة تمكن من تسجيل هدف وحيد فقط على الأقل في مباراة اليوم أمام فريقه السابق روما الإيطالي في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وفي حالة نجاح الفرعون المصري محمد صلاح في تسجيل هدف واحد فقط على الأقل في مساء اليوم أمام فريق روما، حينها سوف يُعادل الرقم التاريخي لأفضل هداف عربي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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حيث يحتل صدارة ترتيب الهدافين العرب في دوري أبطال أوروبا حتى هذه اللحظة النجم الجزائري السابق رابح ماجر لاعب نادي بورتو البرتغالي، والذي سجل 12 هدفاً في خلال 17 مباراة خاضها مع فريقه البرتغالي في أعرق المسابقات الأوروبية.

ومن جانبه نجح النجم المصري محمد صلاح حتى هذه اللحظة في تسجيل 11 هدفاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك في خلال 25 مباراة خاضها في المسابقة سواء مع ناديه الحالي ليفربول أو حتى مع أنديتُه السابقة روما الإيطالي وأيضاً بازل السويسري.

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