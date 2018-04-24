حالة من الترقب في بيت الزمالك قبل الإعلان الرسمي عن فترة غياب الشناوي

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باتت جماهير نادي الزمالك تعيش على وقع حالة من الترقب الكبير، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الفترة التي سوف يغيب عنها النجم أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة.

وقد شهد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي إجراء النجم أحمد الشناوي عملية الرباط الداخلي للركبة بنجاح في إحدى المستشفيات في دولة ألمانيا، وقد تم التأكد أيضاً من عدم وجود قطع في الرباط الصليبي للنجم أحمد الشناوي.

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وبالتالي بات الجميع الآن ينتظر إعلان المدة التي سوف يغيب فيها النجم أحمد الشناوي عن الملاعب والتي سوف يقوم بتحديدها الطبيب الألماني الذي أجرى العملية الجراحية، على أمل أن لا تكون هذه الفترة من 8 إلى 10 أشهر كاملة مثلما سبق وأن أعلن الجهاز الطبي لنادي الزمالك قبل السفر إلى دولة ألمانيا.

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