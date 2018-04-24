قرار هام من اتحاد الكرة بخصوص مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر

Advertisements

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص مباريات كلاً من فريقي الأهلي والزمالك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء عبر شاشة قناة دي إم سي سبورت، أكد اللواء ثروت سويلم أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر نقل مباراة الأهلي مع الأسيوطي سبورت إلى ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية بدلاً من ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللواء ثروت سويلم إلى أن اتحاد الكرة قرر أيضاً نقل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي إلى ملعب السويس الجديد في محافظة السويس بدلاً من ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي ختام تصريحاته شدد اللواء ثروت سويلم على أن هذه القرارات جاءت بسبب حضور الجماهير في هذه المباريات، فمن المقرر أن يحضر كل مباراة حوالي من 2000 إلى 3000 مشجع مما جعل القلق ينتاب الاتحاد المصري لكرة القدم نوعاً ما حول تنظيم كلاً من المباراتين من الناحية الأمنية.

إقرأ أيضاً: حالة من الترقب في بيت الزمالك قبل الإعلان الرسمي عن فترة غياب الشناوي