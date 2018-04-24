الاتحاد السعودي يُعلن موعد انطلاقة دوري الموسم الجديد

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن موعد انطلاقة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في الموسم الجديد 2018 / 2019 م عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد 2018 / 2019 انطلاقاً من اليوم التاسع من شهر أغسطس المقبل، علماً بأن الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين سوف يشهد حدثاً تاريخياً من خلال زيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقة إلى 16 نادياً بدلاً من 14 نادياً فقط لأول مرة في تاريخ المسابقة.

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وكان نادي الهلال قد أنهى الموسم الماضي للدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م كبطلاً للمسابقة، فيما أنهى نادي الأهلي الموسم في المركز الثاني، بينما أنهى نادي النصر الموسم في المركز الثالث، علماً بأن الأندية الثلاثة سوف تحظى بشرف المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا في نسخة العام المقبل 2019.

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