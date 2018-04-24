تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة القمة أمام الزمالك

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب مختار التش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

وعلى الرغم من أن هذه المباراة تُعتبر مجرد مباراة شكلية وليس لها أي أهمية على الإطلاق من الناحية الحسابية، إلا أن كلاً من الفريقين سوف يسعى إلى تحقيق الانتصار دون سواه نظراً للقيمة التاريخية والجماهيرية لهذه المباراة.

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ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة المنتظرة: محمد الشناوي / أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل / حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / وليد سليمان / جونيور أجايي / مروان محسن.

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