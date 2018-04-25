موعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي الخميس 26/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي، يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد

ستُقام مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد في مساء يوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال واتلتيكو مدريد

ستكون مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

ترتيب ارسنال واتلتيكو مدريد في الدوري الإنجليزي والإسباني

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 57 نقطة.

يحتل فريق أتلتيكو مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 72 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أرسنال الموسم الحالي

ارسنال 1/4 سيسكا موسكو الروسي / الدوري الأوروبي.

ارسنال 2/3 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيسكا موسكو 2/2 ارسنال / الدوري الأوروبي.

نيوكاسل يونايتد 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/4 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتلتيكو مدريد الموسم الحالي

ريال مدريد 1/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

سبورتينغ لشبونة البرتغالي 0/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي.

أتلتيكو مدريد 0/3 ليفانتي / الدوري الإسباني.

ريال سوسيداد 0/3 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد 0/0 ريال بيتيس / الدوري الإسباني.

جدول مباريات أرسنال حتى نهاية الموسم الحالي

أرسنال / اتليتكو مدريد الإسباني / الدوري الأوروبي، 26 أبريل 2018.

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الانجليزي الممتاز، 29 أبريل 2018.

أتلتيكو مدريد / ارسنال / الدوري الأوروبي، 3 مايو 2018.

ارسنال / بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليستر سيتي / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

هدرسفيلد تاون / أرسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

جدول مباريات أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي

أرسنال الإنجليزي / اتليتكو مدريد / الدوري الأوروبي، 26 أبريل 2018.

ديبورتيفو ألافيس / أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني، 29 أبريل 2018.

أتلتيكو مدريد / ارسنال / الدوري الأوروبي، 3 مايو 2018.

أتلتيكو مدريد / إسبانيول / الدوري الاسباني، 6 مايو 2018.

خيتافي / أتلتيكو مدريد / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

أتلتيكو مدريد / إيبار / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

مشوار أرسنال في الدوري الأوروبي 2018

ارسنال 1/3 كولن الألماني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

باتي بوريسوف البيلاروسي 4/2 ارسنال / الجولة الثانية.

النجم الأحمر الصربي 1/0 ارسنال / الجولة الثالثة.

أرسنال 0/0 النجم الأحمر / الجولة الرابعة.

كولن 0/1 ارسنال / الجولة الخامسة.

أرسنال 0/6 باتي بوريسوف / الجولة السادسة.

اوسترسوند السويدي 3/0 ارسنال / ذهاب دور ال32.

ارسنال 2/1 اوسترسوند / إياب دور ال32.

ميلان الإيطالي 2/0 ارسنال / ذهاب ثمن النهائي.

ارسنال 1/3 ميلان / إياب ثمن النهائي.

ارسنال 1/4 سيسكا موسكو / ذهاب ربع النهائي.

سيسكا موسكو 2/2 ارسنال / إياب ربع النهائي.

مشوار أتلتيكو مدريد الأوروبي 2018

روما الإيطالي 0/0 أتلتيكو مدريد / الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد 2/1 تشيلسي الإنجليزي / الجولة الثانية.

كاراباخ من أذربيجان 0/0 أتلتيكو مدريد / الجولة الثالثة.

أتلتيكو مدريد 1/1 كاراباخ / الجولة الرابعة.

أتلتيكو مدريد 0/2 روما / الجولة الخامسة.

تشيلسي 1/1 أتلتيكو مدريد / الجولة السادسة.

كوبنهاجن الدنماركي 4/1 أتلتيكو مدريد / ذهاب دور ال32 من الدوري الأوروبي.

أتلتيكو مدريد 0/1 كوبنهاجن / إياب دور ال32.

أتلتيكو مدريد 0/3 لوكوموتيف موسكو الروسي / ذهاب ثمن النهائي.

لوكوموتيف موسكو 5/1 أتلتيكو مدريد / إياب ثمن النهائي.

أتلتيكو مدريد 0/2 سبورتينغ لشبونة البرتغالي / ذهاب ربع النهائي.

سبورتينغ لشبونة 0/1 أتلتيكو مدريد / إياب ربع النهائي.

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / جاك ويلشير / مسعود أوزيل / أرون رامسي / داني ويلباك.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييجو جودين / خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: توماس بارتي / غابي فيرنانديث / كوكي / ساؤول نيغويز.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا.

المدرب: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو هداف فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي مثله مثل زميله الإسباني ساؤول نيغويز، حيث سجل كلاً منهما 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني أنخيل كوريا هو أفضل صانع ألعاب في فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما صنع 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الويلزي أرون رامسي هو هداف فريق أرسنال في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما سجل 4 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في فريق أرسنال في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما صنع 4 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو هداف فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 19 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو أفضل صانع ألعاب في فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت هو هداف فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 13 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 15 هدفاً في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 3 أهداف، بينما حافظ على نظافى شباكه من الأهداف في 3 مباريات.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 29 هدفاً في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 10 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 54 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 18 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 21 مباراة.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 66 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 46 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الأوروبي في مرتين فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2011 / 2012 م.

لم يعرف فريق أرسنال طعم الفوز بلقب الدوري الأوروبي في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 10 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2013 / 2014 م.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2003 / 2004 م.

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