موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الخميس 26/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الأهلي غريمه التقليدي فريق الزمالك في مساء يوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ستُقام مباراة الأهلي والزمالك في مساء يوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ستكون مباراة الأهلي والزمالك منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر كلاً من قناة النيل للرياضة، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت، وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 85 نقطة.

يحتل فريق الزمالك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 58 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الأهلي 1/2 طنطا / الدوري المصري الممتاز.

سموحة 0/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/2 الداخلية / كأس مصر.

الأهلي 0/1 وادي دجلة / الدوري المصري الممتاز.

بتروجيت 2/1 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الزمالك الموسم الحالي

ديشا الإثيوبي 1/2 الزمالك / كأس الإتحاد الإفريقي.

الزمالك 1/4 الرجاء / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/2 ديشا الإثيوبي / كأس الإتحاد الإفريقي.

الاسماعيلي 1/3 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة 0/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 2/1 الاتحاد السكندري / الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب 0/0 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/2 الأسيوطي سبورت / الدوري المصري الممتاز.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / وليد سليمان / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدرب: المصري حسام البدري.

قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود حمدي الونش / إسلام جمال / محمود علاء / أحمد فتوح.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمود عبد العاطي / معروف يوسف / عبد الله جمعة / محمد عنتر / أحمد مدبولي / أيمن حفني / طارق حامد / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / باسم مرسي.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / أيمن حفني / معروف يوسف.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدرب: المصري خالد جلال.

نتائج أخر 7 مباريات بين الأهلي والزمالك

الزمالك 0/3 الأهلي / الدوري المصري الممتاز، 8 يناير 2018.

الأهلي 0/2 الزمالك / الدوري المصري الممتاز، 17 يوليو 2017.

الأهلي 0/0 الزمالك / كأس السوبر المصري، 10 فبراير 2017.

الزمالك 2/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز، 29 ديسمبر 2016.

الزمالك 1/3 الاهلي / كاس مصر، 8 أغسطس 2016.

الزمالك 0/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز، 9 يوليو 2016.

الأهلي 0/2 الزمالك / الدوري المصري الممتاز، 9 فبراير 2016.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي والزمالك

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك في 21 مباراة سابقة من أصل آخر 36 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي فريق الأهلي في 4 مباريات فقط سابقة من أصل آخر 36 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي الأهلي والزمالك نتيجة 11 مباراة سابقة من أصل آخر 36 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 55 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق الزمالك في آخر 36 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 27 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق الأهلي في آخر 36 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر المغربي وليد أزارو هو هداف فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الكونغولي كاسونجو كابونجو هو هداف فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 72 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 17 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 43 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 29 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 13 مباراة.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 40 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الحالي 2017 / 2018 م والذي يُعتبر هو اللقب الثالث له على التوالي.

نجح فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 12 مناسبة فقط طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2014 / 2015 م.

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