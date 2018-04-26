تعرف على التشكيلة المتوقعة لكلاً من الأهلي والزمالك في مباراة القمة اليوم

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يعيش الشارع المصري على وقع حالة من الترقب الشديد، وذلك قبل ساعات من موعد انطلاقة مباراة القمة بين الغريمين الأهلي والزمالك، والتي سوف تُقام في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: محمد الشناوي / أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل / حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / وليد سليمان / جونيور أجايي / مروان محسن.

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أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض مباراة القمة: محمود عبد الرحيم جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح / طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / أيمن حفني / عبد الله جمعة / كاسونجو كابونجو.

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