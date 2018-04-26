صلاح يوجه رسالة جديدة للمصريين.. وعمدة قريته: «بقى أسطورة»

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«ما حققه صلاح ، يشبه الأسطورة».. بهذه الجملة ، بدأ ماهر أنور شتية ، عمدة قرية نجريج ، في مركز بسيون بمحافظة الغربية ، مسقط رأس المصري محمد صلاح ، نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي ، مضيفا أن صلاح رفع سقف طموح المصريين ، بما حققه من إنجازات ونجاحات حتى الآن .

العمدة الذي يرى في صلاح قدوة لباقي الشباب ، يقول إن صلاح مطالب مع رفاقه ، بتحقيق باقي الحلم : « عاوزين نوصل للقمة في كأس العالم ، وعاوزين خلال السنة دي أو اللي جاية يبقى أفضل لاعب في العالم » .

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يقول عمدة نجريج ، إن اللاعب المصري المحترف ، الذي فاز قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ، وتربع على عرش « بريميرليج » ، وجه لشباب مصر رسالة ، بما وصل إليه حتى الآن ، مفادها أن المصري يجب أن يحلم ولا يتوقف عن الحلم ، ويجب أن يكون منتجا ، وزاد : « صلاح واجه متاعب كثيرة في مشواره الكروي ، خاصة سفره يوميا من نجريج إلى القاهرة وعمره 14 عاما ، من أجل معشوقته كرة القدم » .