بايرن ميونخ يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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تلقى فريق بايرن ميونخ الألماني ضربة أخرى موجعة للغاية في صباح اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك قبل موعد مباراة الإياب أمام فريق ريال مدريد الإسباني في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

حيث كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض المدافع الألماني جيروم بواتينغ أحد نجوم فريق بايرن ميونخ إلى إصابة قوية في عضلات الفخذ الأيسر، مما يجعله بالتالي في حاجة ماسة إلى العلاج والراحة لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع على أقل تقدير.

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وبالتالي يفقد فريق بايرن ميونخ لاعباً جديداً في تشكيلته حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما كان قد فقد مسبقاً خدمات كلاً من الفرنسي كينغسلي كومان إضافة إلى التشيلي أرتورو فيدال، على أمل أن يتعافى كلاً من الهولندي أريين روبن وأيضاً النمساوي ديفيد ألابا.

وكان فريق بايرن ميونخ قد تعرض في مساء يوم أمس الأربعاء إلى الخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الأول من شهر مايو القادم على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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