قرار هام من إدارة الأهلي السعودي بخصوص مستقبل مؤمن زكريا

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ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي أن إدارة نادي الأهلي السعودي قد اتخذت قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص مستقبل النجم المصري مؤمن زكريا بعد نهاية فترة إعارته قادماً من النادي الأهلي المصري.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي قرر أن يضع ملف كافة اللاعبين المحترفين في صفوف فريق الأهلي على طاولة المدرب الجديد للفريق، والذي لم يتم تحديده بعد حتى هذه اللحظة منذ أن تم إقالة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف من منصبه في الأسبوع الماضي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم المصري مؤمن زكريا من المرجح أن يتم تمديد فترة إعارته لموسم آخر في حالة وافق النادي الأهلي المصري على ذلك، وخاصة في ظل الأداء المثالي الذي قدمه اللاعب طوال فترة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي مع فريق الأهلي السعودي.

وقد ساهم النجم المصري مؤمن زكريا في إنهاء فريق الأهلي السعودي الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثاني في الترتيب، وهو ما يعني ضمان الفريق بطاقة تأهله إلى مسابقة دوري أبطال آسيا في نسخة العام المقبل 2019، كما ساهم أيضاً في تأهل فريق الأهلي السعودي إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018.

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