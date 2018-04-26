جائزة جديدة تقترب من فخر العرب “محمد صلاح”.. ساهم في فوز صلاح بصوتك

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بات الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي على مشارف الفوز بجائزة فردية جديدة في الفترة القادمة، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وقد شملت القائمة تواجد كلاً من فخر كرة القدم المصرية والعربية محمد صلاح من نادي ليفربول، إضافة إلى تواجد النجم البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني، علماً بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد فتح أيضاً باب التصويت للجماهير من أجل اختيار الأفضل والأحق بالجائزة، ويُمكنكم التصويت من هنا.

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وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد تألق بشكل ملفت للغاية في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق روما الإيطالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفين في شباك فريق ذئاب العاصمة، إضافة إلى صناعة هدفين أخرين مما جعله مرشحاً بنسبة كبيرة للغاية من أجل الفوز بالجائزة.

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