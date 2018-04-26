هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد ؟ سكاي سبورتس تكشف الحقيقة !

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كشفت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة، وذلك حول مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي وأيضاً إمكانية انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

حيث أشارت شبكة “سكاي سبورتس” إلى أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز لم تدخل في أي مفاوضات على الإطلاق مع إدارة نادي ليفربول طوال الفترة الماضية، وذلك من أجل التعاقد مع فخر العرب محمد صلاح مثلما تردد في مختلف وسائل الإعلامية.

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كما أضافت الشبكة أيضاً أن مصادر موثوقة لها داخل نادي ليفربول أكدت أن نادي ليفربول ليس لديه أي نية من الأساس للتخلي عن النجم المصري محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك حتى إن وصل عرضاً خيالياً له بقيمة 200 مليون يورو من طرف أي نادي في القارة الأوروبية.

ويُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو الركيزة الأساسية في تشكيلة فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب في الموسم الحالي، وذلك نظراً لكونه قد سجل حتى هذه اللحظة 42 هدفاً لمصلحة فريق الريدز على مستوى جميع المسابقات.

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