صحيفة عالمية: كيف خدع ليفربول روما وسرق منه “صلاح” بأقل سعر

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قامت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي بتسليط الضوء على الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وتحديداً عن كيفية انتقاله بهذه السهولة من ناديه السابق روما الإيطالي باتجاه قلعة أنفيلد رود.

حيث تساءلت الصحيفة عن الطريقة التي تمكن نادي ليفربول بها من خداع نادي روما، وذلك حينما تعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وخاصة في ظل المستويات الأكثر من رائعة التي يُقدمه فخر كرة القدم المصرية والعربية محمد صلاح طوال الموسم الحالي مع نادي ليفربول.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن قيمة الصفقة التي كان يعتبرها العديد من عشاق نادي ليفربول مبالغ فيها في الصيف الماضي، بات الجميع الآن يتحدث حول كيفية قيام نادي روما في التفريط في خدمات النجم المصري محمد صلاح بهذا السعر الرخيص للغاية.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد انتقل من صفوف نادي روما إلى صفوف نادي ليفربول في صفقة وصلت قيمتها إلى مبلغ 38 مليون جنيه إسترليني، علماً بأن سعر النجم المصري محمد صلاح قد وصل في الوقت الحالي في سوق الإنتقالات إلى حوالي أكثر من 150 مليون يورو بحسب مختلف وسائل الإعلام العالمية.

ويأتي ذلك في ظل ما يصنعه فخر العرب مع نادي ليفربول طوال الموسم الحالي، من خلال تسجيل 42 هدفاً حتى هذه اللحظة على مستوى جميع المسابقات، إضافة إلى حصد العديد من الجوائز الفردية، إلا أن النقطة السلبية الوحيدة في ذلك المشوار الرائع هي عدم تمكنه من الفوز بأي لقب جماعي حتى الآن مع نادي ليفربول.

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