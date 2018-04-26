البدري يتخذ قراراً هاماً قبل مباراة القمة اليوم أمام الزمالك

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اتخذ الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قراراً هاماً اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك قبل مباراة القمة في مساء اليوم أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الكابتن حسام البدري منح كافة لاعبي فريق الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية يوم غداً الجمعة، وذلك من أجل تفادي تعرض أي لاعب إلى الإرهاق أو الإصابات قبل التحديات الصعبة المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر.

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كما قرر الكابتن حسام البدري أيضاً أن يعود فريقه إلى التدريبات الجماعية من جديد في عصر يوم السبت المقبل على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل بداية التحضيرات استعداداً لمباراته القادمة أمام فريق الأسيوطي سبورت في يوم الإثنين المقبل في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

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