الخطيب يفتح النار على مجلة الأهلي بعد الإساءة لحكم مباراة القمة

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي عن ردة فعل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الإساءة التي تعرض لها محمد الحنفي حكم مباراة القمة في مساء اليوم من طرف مجلة النادي الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلى أن الكابتن محمود الخطيب غضب بشدة من العنوان الذي تم نشره في مجلة النادي الأهلي يوم أمس الأربعاء بخصوص حكم مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، حيث وصفت مجلة النادي الأهلي حكم مباراة القمة محمد الحنفي على أنه حكماً ملاكي لنادي الزمالك.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب شدد على أن النادي الأهلي دائماً ما يدعم المنظومة الرياضية في مصر بكل عناصرها بما فيها التحكيم، وإضافة إلى ذلك أكد الكابتن محمود الخطيب أن إدارة النادي الأهلي سوف تقوم بحماية النادي من أي مساس بحقوقه عن طريق أي وسيلة من الوسائل المشروعة في إطار السياسة العامة للنادي الأهلي.

وفي إطار ردة فعله أيضاً تمنى الكابتن محمود الخطيب التوفيق اليوم لكامل طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، علماً بأن مباراة القمة اليوم تُعتبر شكلية من الناحية الحسابية نظراً لكون فريق الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بشكل رسمي منذ شهر مارس الماضي.

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