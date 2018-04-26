تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ارسنال واتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي اليوم

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يشهد مساء اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي مواجهة أوروبية منتظرة، وذلك بين فريق أرسنال الإنجليزي وبين ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، والتي تأتي في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: بيتر تشيك / هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال / تشاكا / جاك ويلشير / مسعود أوزيل / أرون رامسي / داني ويلباك / ألكسندر لاكازيت.

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أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: يان أوبلاك / خوانفران / دييجو جودين / خيمينيز / فيليبي لويس / غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز / أنطوان غريزمان / دييغو كوستا.

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