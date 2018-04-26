زيدان يواجه أزمة كبرى قبل مواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي عن وجود أزمة كبرى أمام الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق بايرن ميونخ الألماني في يوم الثلاثاء المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن تشكيلة المدرب زين الدين زيدان في مباراة الإياب أمام فريق بايرن ميونخ، سوف تكون منقوصة بنسبة كبيرة للغاية من النجم الإسباني إيسكو بداعي الإصابة، علماً بأن هذه الإصابة قد تعرض لها منذ المباراة قبل الماضية لفريقه في الدوري الإسباني وتحديداً أمام فريق ملقا.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم الإسباني إيسكو سوف يُجري الفحوصات الطبية اللازمة في الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل الكشف عن موقفه النهائي من مباراة الإياب أمام الفريق البافاري.

وفي حالة تأكد غياب النجم الإسباني إيسكو عن صفوف الفريق الملكي في مباراة الإياب، فلن يكون هو أول لاعب يغيب عن الميرنغي وذلك بعدما تأكد غياب الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال لمدة شهر أو 3 أسابيع عن الملاعب بداعي الإصابة أيضاً.

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