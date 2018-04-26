أتلتيكو مدريد يفرض التعادل على مضيفه أرسنال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله القمة بين فريق أرسنال الإنجليزي وبين ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أرسنال في المباراة الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الحادية والستين، إلا أن فريق أتلتيكو مدريد تمكن من تعديل النتيجة في نهاية المطاف وذلك تحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين عبر الفرنسي أنطوان غريزمان.

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وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في مساء يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر مايو القادم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / جاك ويلشير / مسعود أوزيل / أرون رامسي / داني ويلباك.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فرساليكو / دييجو جودين / خيمينيز / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: توماس بارتي / ساؤول نيغويز / أنخيل كوريا / كوكي.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / كيفن جاميرو.

المدرب: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ملخص مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء بدا الحماس واضحاً للغاية على كلاً من الطرفين، وخاصة من جانب فريق أرسنال نظراً لكونه صاحب الأرض، إضافة إلى أن هذه المباراة سوف تكون الأخيرة على الصعيد الأوروبي بالنسبة إلى مدربه الفرنسي أرسين فينغر على ملعب الإمارات.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق أرسنال في المباراة، وذلك حينما وجد الفرنسي ألكسندر لاكازيت نفسه في وضعية انفرادية مع السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى يان أوبلاك تكفل بالتصدى للكرة وإنقاذ الضيوف.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط جاءت محاولة أخرى من جانب أصحاب الأرض، وهذه المرة حينما سدد ألكسندر لاكازيت كرة برأسه من داخل منطقة، ولكن السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى فريق الروخي بلانكوس تصدى للكرة ببراعة كبيرة للغاية وأنقذ مرمى فريقه.

وفي الدقيقة العاشرة تلقى فريق أتلتيكو مدريد ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تحصل ظهيره الأيمن الكرواتي فرساليكو على البطاقة الصفراء الثانية له في اللقاء، ليتم طرده ويُكمل فريق الروخي بلانكوس بقية أطوار المواجهة بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط زادت أجواء المباراة سخونة أكثر من اللازم، وذلك حينما قام الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتراض بشكل قوي على إحدى قرارات حكم المباراة، ليتم طرد المدرب هو الآخر وسط حالة من الفرحة من جانب جماهير نادي أرسنال.

وفي الدقيقة الحادية والعشرين انفرد الإنجليزي داني ويلباك هو الآخر بحارس المرمى يان أوبلاك، إلا أن الأخير واصل تألقه بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة للخارج محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق أتلتيكو مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى فريق أرسنال أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل.

وبعدها بثلاثة دقائق سنحت أمام النجم الفرنسي أنطوان غريزمان فرصة أخرى، وهذه المرة بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ديفيد أوسبينا تصدى للكرة بنجاح وحافظ هو الآخر على نظافة شباكه من الأهداف، وهو الوضع الذي استمر حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني باتت الأمور أكثر تعقيداً على فريق أرسنال، وخاصة في ظل النهج الدفاعي الصلب الذي اعتمد عليه فريق أتلتيكو مدريد منذ تعرضه إلى حالة الطرد، مما جعل مهمة الفريق اللندني في غاية الصعوبة.

وفي الدقيقة الحادية والستين نجح فريق أرسنال أخيراً في ترجمة سيطرته المطلقة على المباراة، وذلك حينما سجل له الفرنسي ألكسندر لاكازيت أولى الأهداف وسط فرحة عارمة من جانب جماهير نادي أرسنال التي تعلم مدى صعوبة تسجيل هدف في شباك فريق الروخي بلانكوس.

وبعدها بأربعة دقائق فقط حاول الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد أن يقوم بتعزيز التحصينات الدفاعية لفريقه لتفادي استقبال المزيد من الأهداف في ظل النقص العددي، وذلك من خلال إشراك متوسط الميدان الإسباني غابي فيرنانديث بدلاً من الفرنسي كيفن جاميرو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما استغل الفرنسي أنطوان غريزمان ثغرة دفاعية في الخطوط الخلفية لدى فريق أرسنال، ليُسجل على إثرها هدف التعادل لمصلحة فريقه وسط فرحة غير عادية من جانب جماهير الروخي بلانكوس.

وبعدها بخمسة دقائق كاد فريق أرسنال يتقدم من جديد في النتيجة، وذلك حينما سدد الويلزي أرون رامسي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى يان أوبلاك تألق وأبعد الكرة بأطراف أصابعه ببراعة إلى الخارج، لتمر بعدها الدقائق القليلة المتبقية دون أن تشهد أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة على وقع التعادل الذي من شأنه أن يخدم فريق أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب.

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