الزمالك يحسم القمة 116 بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بثنائية

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حسم فريق الزمالك كلاسيكو كرة القدم المصرية عقب فوزه خارج أرضه على حساب غريمه التقليدي فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من الكونغولي كاسونجو كابونجو في الدقيقة السادسة، إضافة إلى أيمن حفني في الدقيقة الحادية والعشرين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الأهلي في المباراة وليد سليمان في الدقيقة الحادية والسبعين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الزمالك رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق الأهلي عند 85 نقطة في المركز الأول في صدارة الترتيب، علماً بأن فريق الأهلي سبق له وأن حسم اللقب رسمياً منذ شهر مارس الماضي.

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