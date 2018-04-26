مارسيليا يتخطى سالزبورغ بثنائية في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

Advertisements

حقق فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي الفوز على حساب ضيفه فريق سالزبورغ النمساوي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الفيلودروم في جنوب فرنسا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أولمبيك مارسيليا في المباراة كلاً من الفرنسي فلوريان توفان في الدقيقة الخامسة عشر، إضافة إلى الكاميروني كلينتون نجيه في الدقيقة الثالثة والستين، ليضع بذلك فريق أولمبيك مارسيليا قدماً في الدور النهائي من عمر المسابقة.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في مساء يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر مايو القادم على أرض دولة النمسا.

إقرأ أيضاً: الزمالك يحسم القمة 116 بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بثنائية