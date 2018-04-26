مارسيليا يتخطى سالزبورغ بثنائية في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

حقق فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي الفوز على حساب ضيفه فريق سالزبورغ النمساوي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الفيلودروم في جنوب فرنسا.
وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أولمبيك مارسيليا في المباراة كلاً من الفرنسي فلوريان توفان في الدقيقة الخامسة عشر، إضافة إلى الكاميروني كلينتون نجيه في الدقيقة الثالثة والستين، ليضع بذلك فريق أولمبيك مارسيليا قدماً في الدور النهائي من عمر المسابقة.
وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في مساء يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر مايو القادم على أرض دولة النمسا.
إقرأ أيضاً: الزمالك يحسم القمة 116 بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بثنائية
التعليقات