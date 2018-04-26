سبب وحيد وراء فوز الزمالك على الأهلي في مباراة القمة.. البدري يكشف عنه !

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر أبريل الحالي على الخسارة التي تعرض لها فريقه، والتي جاءت على يد غريمه التقليدي فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة وتحديداً في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد الكابتن حسام البدري أن السبب الوحيد وراء فوز فريق الزمالك في مباراة القمة، هو تراخي لاعبي فريق الأهلي وخوضهُم المباراة بارتياح كبير خاصة في شوط المباراة الأول.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حسام البدري إلى أن فريقه لم يُحالفه التوفيق في الشوط الثاني في ظل الفرص الكثيرة الضائعة، مشدداً في الوقت ذاته على أن كل لاعبي فريق الأهلي لم يقصروا اليوم في أداء واجباتهم طوال دقائق المباراة.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن حسام البدري أن فريقه ساعد فريق الزمالك على الفوز في هذه المباراة، مشيراً إلى أن كامل تركيز فريقه في الفترة القادمة سوف ينصب على كلاً من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وأيضاً مسابقة كأس مصر في إطار سعي المارد الأحمر للفوز باللقبين.

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