موعد مباراة ليفربول وستوك سيتي بمشاركة “محمد صلاح” ضد “رمضان صبحي” في الدوري الانجليزي السبت 28/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وستوك سيتي بمشاركة “محمد صلاح” ضد “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق ستوك سيتي في يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وستوك سيتي

ستُقام مباراة ليفربول وستوك سيتي في يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وستوك سيتي

ستكون مباراة ليفربول وستوك سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

ترتيب ليفربول وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 71 نقطة.

يحتل فريق ستوك سيتي حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 29 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

إيفرتون 0/0 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 2/1 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 0/3 بورنموث / الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست بروميتش ألبيون 2/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 2/5 روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون 0/0 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي.

ستوك سيتي 2/1 إيفرتون.

ارسنال 0/3 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 2/1 توتنهام هوتسبير.

وست هام يونايتد 1/1 ستوك سيتي.

ستوك سيتي 1/1 بيرنلي.

جدول مباريات ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي

ليفربول / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

روما الإيطالي / ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 2 مايو 2018.

تشيلسي / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليفربول / برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

جدول مباريات ستوك سيتي حتى نهاية الموسم الحالي

ليفربول / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

ستوك سيتي / كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز، 5 مايو 2018.

سوانزي سيتي / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: جو جوميز / فيرجيل فان دايك / راجنار كلافان / ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / داني إنجز.

المدرب: الألماني يورغن كلوب.

نتائج أخر 7 مباريات بين ليفربول وستوك سيتي

ستوك سيتي 3/0 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 29 نوفمبر 2017.

ستوك سيتي 2/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 8 أبريل 2017.

ليفربول 1/4 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 27 ديسمبر 2016.

ليفربول 1/4 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 أبريل 2016.

ليفربول 1/0 ستوك سيتي / كأس الرابطة الإنجليزية، 26 يناير 2016.

ستوك سيتي 1/0 ليفربول / كأس الرابطة الإنجليزية، 5 يناير 2016.

ستوك سيتي 1/0 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 أغسطس 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ليفربول وستوك سيتي

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ستوك سيتي في 55 مباراة سابقة من أصل آخر 101 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ستوك سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفربول في 19 مباراة سابقة من أصل آخر 101 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي ليفربول وستوك سيتي نتيجة 27 مباراة سابقة من أصل آخر 101 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 163 هدفاً في شباك فريق ستوك سيتي في آخر 101 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ستوك سيتي في تسجيل 92 هدفاً في شباك فريق ليفربول في آخر 101 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 31 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فخر كرة القدم المصرية والعربية محمد صلاح في تسجيل 42 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر السويسري شيردان شاكيري هو هداف فريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الويلزي جو آلان هو أفضل صانع ألعاب في فريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي مثله مثل زميله السويسري شيردان شاكيري، حيث صنع كلاً منهما 6 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 80 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 37 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق ستوك سيتي في تسجيل 32 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 65 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 5 مباريات فقط لا غير.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 1989 / 1990 م.

لم يعرف فريق ستوك سيتي طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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