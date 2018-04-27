موعد مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي في الدوري الانجليزي السبت 28/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق سوانزي سيتي نظيره فريق تشيلسي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الحرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي

ستُقام مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الحرية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وسوانزي سيتي

ستكون مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ترتيب تشيلسي وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق تشيلسي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 63 نقطة.

يحتل فريق سوانزي سيتي حالياً المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق تشيلسي الموسم الحالي

تشيلسي 3/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 1/1 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساوثهامبتون 3/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرنلي 2/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 0/2 ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق سوانزي سيتي الموسم الحالي

هدرسفيلد تاون 0/0 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سوانزي سيتي 3/0 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد 0/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست بروميتش ألبيون 1/1 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سوانزي سيتي 1/1 إيفرتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 0/5 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي

سوانزي سيتي / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أبريل 2018.

تشيلسي / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

تشيلسي / هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

نيوكاسل يونايتد / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشيلسي / مانشستر يونايتد / كأس الاتحاد الإنجليزي، 19 مايو 2018.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / ماركوس ألونسو / ويليان / إيدين هازارد.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

المدرب: الإيطالي أنطونيو كونتي.

نتائج أخر 7 مباريات بين تشيلسي وسوانزي سيتي

تشيلسي 0/1 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 29 نوفمبر 2017.

تشيلسي 1/3 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 25 فبراير 2017.

سوانزي سيتي 2/2 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 11 سبتمبر 2016.

سوانزي سيتي 0/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 أبريل 2016.

تشيلسي 2/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 8 أغسطس 2015.

سوانزي سيتي 5/0 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 17 يناير 2015.

تشيلسي 2/4 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 سبتمبر 2014.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق سوانزي سيتي في 8 مباريات سابقة من أصل آخر 15 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق سوانزي سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق تشيلسي في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 15 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي تشيلسي وسوانزي سيتي نتيجة 5 مباريات سابقة من أصل آخر 15 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 27 هدفاً في شباك فريق سوانزي سيتي في آخر 15 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق سوانزي سيتي في تسجيل 13 هدفاً في شباك فريق تشيلسي في آخر 15 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البلجيكي إيدين هازارد هو هداف فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي ويليان هو أفضل صانع ألعاب في فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الغاني جوردان أيو هو هداف فريق سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 59 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 34 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 14 مباراة.

نجح فريق سوانزي سيتي في تسجيل 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 51 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

لم يعرف فريق سوانزي سيتي طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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