هذا السعودي قريبا جدا من WWE.. تعرف عليه

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أصبح السعودي منصور الشهيل ، قريبا جدا من أن يكون أول سعودي ، يشارك في عرض « رويال رامبل » لمصارعة المحترفين ، الذي تنظمه شركة المصارعة العالمية الترفيهية «WWE » .

وحظوظ الشهيل هي الأقوى ، بين 8 مصارعين سعوديين ، اختارتهم شركة «WWE » ، من بين 25 مصارعًا ، خاضوا التجارب خلال 4 أيام .

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واستضافت مدينة جدة ، في المملكة العربية السعودية ، التجارب على مدار الأيام الأربعة ، للسعوديين الثمانية ، استعدادا للعرض الذي يقام ، اليوم الجمعة ، في المملكة العربية السعودية .

و حظي الشهيل ، بتجارب سابقة في اتحادات صغيرة للمصارعة ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة « عكاظ » السعودية ، في عددها الصادر أمس .