محمد صلاح يواصل حصد الجوائز الفردية في موسم استثنائي

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واصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي حصد المزيد من الجوائز الفردية، وذلك في موسم استثنائي له مع نادي الريدز على المستوى الفردي بكل المقاييس، علماً بأن الموسم الحالي يُعتبر هو الموسم الأول له مع نادي ليفربول.

وقد جاءت جائزة اليوم بعد فوز كاسح لفخر كرة القدم المصرية والعربية محمد صلاح في التصويت الذي أقامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك على جائزة أفضل لاعب في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

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وتحصل النجم المصري محمد صلاح على نسبة 92% من الأصوات، بينما حصل النجم البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني على نسبة 8% فقط من الأصوات، علماً بأن هذه هي المرة الرابعة التي ينجح فيها الفرعون المصري محمد صلاح في الفوز بهذه الجائزة في الموسم الحالي.

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