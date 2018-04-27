موعد مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الايطالي السبت 28/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق إنتر غريمه التقليدي فريق يوفنتوس في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر

ستُقام مباراة يوفنتوس وإنتر في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر

ستكون مباراة يوفنتوس وإنتر منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ترتيب يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي

يحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 85 نقطة.

يحتل فريق إنتر حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 66 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق يوفنتوس الموسم الحالي

بينيفينتو 4/2 يوفنتوس / الدوري الإيطالي.

ريال مدريد الإسباني 3/1 يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس 0/3 سامبدوريا / الدوري الإيطالي.

كروتوني 1/1 يوفنتوس / الدوري الإيطالي.

يوفنتوس 1/0 نابولي / الدوري الإيطالي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إنتر في الدوري الإيطالي

ميلان 0/0 إنتر.

تورينو 0/1 إنتر.

أتالانتا 0/0 إنتر.

إنتر 0/4 كالياري.

كييفو فيرونا 2/1 إنتر.

جدول مباريات يوفنتوس حتى نهاية الموسم الحالي

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 28 أبريل 2018.

يوفنتوس / بولونيا / الدوري الإيطالي، 5 مايو 2018.

يوفنتوس / ميلان / كأس إيطاليا، 9 مايو 2018.

روما / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

يوفنتوس / هيلاس فيرونا / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

جدول مباريات إنتر حتى نهاية الموسم الحالي

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 28 أبريل 2018.

أودينيزي / إنتر / الدوري الإيطالي، 6 مايو 2018.

إنتر / ساسولو / الدوري الإيطالي، 13 مايو 2018.

لاتسيو / إنتر / الدوري الإيطالي، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / ماريو ماندزوكيتش.

خط الهجوم: باولو ديبالا / جونزالو هيغواين.

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

تشكيلة فريق إنتر المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ميلان / جواو ميراندا / دامبروزيو.

خط الوسط: بورخا فاليرو / مارسيلو بروزوفيتش / أنطونيو كاندريفا / رافينيا ألكانتارا / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدرب: الإيطالي سباليتي.

نتائج أخر 7 مباريات بين يوفنتوس وإنتر

يوفنتوس 0/0 إنتر / الدوري الإيطالي، 9 ديسمبر 2017.

يوفنتوس 0/1 إنتر / الدوري الإيطالي، 5 فبراير 2017.

إنتر 1/2 يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 18 سبتمبر 2016.

إنتر 0/3 يوفنتوس / كأس إيطاليا، 2 مارس 2016.

يوفنتوس 0/2 إنتر / الدوري الإيطالي، 28 فبراير 2016.

يوفنتوس 0/3 إنتر / كأس إيطاليا، 27 يناير 2016.

إنتر 0/0 يوفنتوس / الدوري الإيطالي، 10 أكتوبر 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة يوفنتوس وإنتر

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي فريق إنتر في 24 مباراة سابقة من أصل آخر 54 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق إنتر في تحقيق الانتصار على حساب غريمه التقليدي فريق يوفنتوس في 12 مباراة سابقة من أصل آخر 54 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي يوفنتوس وإنتر نتيجة 18 مباراة سابقة من أصل آخر 54 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 67 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق إنتر في آخر 54 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق إنتر في تسجيل 51 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق يوفنتوس في آخر 54 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا هو هداف فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي دوغلاس كوستا هو أفضل صانع ألعاب في فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي هو هداف فريق إنتر في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 26 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإيطالي أنطونيو كاندريفا هو أفضل صانع ألعاب في فريق إنتر في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي مثله مثل زميله الكرواتي إيفان بيريسيتش، حيث صنع كلاً منهما 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 78 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 20 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 21 مباراة.

نجح فريق إنتر في تسجيل 56 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 34 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الماضي 2016 / 2017 م والذي يُعتبر هو اللقب السادس له على التوالي.

نجح فريق إنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2009 / 2010 م.

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