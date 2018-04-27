موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس في الدوري الاسباني السبت 28/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره فريق ليغانيس في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس

ستُقام مباراة ريال مدريد وليغانيس في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليغانيس

ستكون مباراة ريال مدريد وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ترتيب ريال مدريد وليغانيس في الدوري الإسباني

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 68 نقطة.

يحتل فريق ليغانيس حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 40 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد الموسم الحالي

ريال مدريد 1/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 3/1 يوفنتوس الإيطالي / دوري أبطال أوروبا.

ملقا 2/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 1/1 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني.

بايرن ميونخ الألماني 2/1 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق ليغانيس في الدوري الإسباني

ليغانيس 1/2 إشبيلية.

ليغانيس 1/0 فالنسيا.

برشلونة 1/3 ليغانيس.

ليغانيس 0/1 سيلتا فيغو.

فياريال 1/2 ليغانيس.

ليغانيس 1/1 ديبورتيفو لاكورونيا.

جدول مباريات ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي

ريال مدريد / ليغانيس / الدوري الإسباني، 28 أبريل 2018.

ريال مدريد / بايرن ميونخ الألماني / دوري أبطال أوروبا، 1 مايو 2018.

برشلونة / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 6 مايو 2018.

إشبيلية / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ريال مدريد / سيلتا فيغو / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

فياريال / ريال مدريد / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كاسيا.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / فاييخو / ناتشو فيرنانديز / تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / ماتيو كوفاسيتش / داني سيبايوس / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / بورخا مايورال.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد وليغانيس

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليغانيس في 4 مباريات سابقة من أصل آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليغانيس في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ريال مدريد في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 12 هدفاً في شباك فريق ليغانيس في آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ليغانيس في تسجيل 5 أهداف في شباك فريق ريال مدريد في آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 24 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي جابرييل هو هداف فريق ليغانيس في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 5 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 80 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 36 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق ليغانيس في تسجيل 28 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 41 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 14 هدفاً.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

لم يعرف فريق ليغانيس طعم الفوز بلقب الدوري الإسباني في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الايطالي السبت 28/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة