الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأسيوطي في كأس مصر

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة موجعة للغاية اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك قبل المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق الأسيوطي سبورت في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

حيث أثبتت الفحوصات الطبية تعرض النجم سعد الدين سمير مدافع فريق الأهلي إلى كدمة شديدة في الركبة، وذلك على هامش الإصابة التي تعرض لها في مساء يوم أمس الخميس في مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

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ومن جانبه أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن النجم سعد الدين سمير يحتاج إلى راحة سلبية لمدة أسبوع تقريباً، مما يؤكد غيابه بنسبة مؤكدة عن المباراة المقبلة أمام فريق الأسيوطي سبورت في يوم الإثنين القادم، على أمل أن يكون جاهزاً للمشاركة مع المارد الأحمر في انطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ فريق الأهلي مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا انطلاقاً من يوم الجمعة القادم، وذلك حينما يستقبل فريق الترجي الرياضي التونسي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من عمر المسابقة.

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