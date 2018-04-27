البدري: مباراة الأسيوطي صعبة وهدفنا الفوز بكأس مصر

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن المواجهة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق الأسيوطي سبورت في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أكد الكابتن حسام البدري أن المباراة القادمة لفريقه أمام فريق الأسيوطي سبورت صعبة للغاية، وذلك نظراً إلى المستويات المميزة التي قدمها فريق الأسيوطي سبورت طوال مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حسام البدري إلى أن فريقه أغلق تماماً ملف مباراة القمة التي خسرها الفريق على يد الغريم التقليدي فريق الزمالك، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه يتعامل بجدية مع جميع المباريات بغض النظر عن اسم المنافس.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن حسام البدري على أن الهدف الرئيسي لفريقه في الموسم الحالي هو الفوز بالثنائية المحلية، ومن ثم التفكير بشكل كامل في المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

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