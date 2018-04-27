أليغري يُعلن عن قائمة يوفنتوس استعداداً لمواجهة إنتر في ديربي إيطاليا

Advertisements

أعلن الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمواجهة غريمه التقليدي فريق إنتر في ديربي إيطاليا في مساء يوم غداً السبت في إطار مسابقة الدوري الإيطالي.

وكان فريق يوفنتوس قد تعرض إلى الخسارة في الجولة الأولى في مباراة القمة على يد ضيفه فريق نابولي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أليانز في مدينة تورينو، مما أشعل المنافسة كثيراً على اللقب بين الناديين.

Advertisements

وقد جاءت قائمة فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون / فوشيك تشيزني / بن.

خط الدفاع: مهدي بن عطية / أليكس ساندرو / أندريا بارزالي / بينيديكت هوفيديس / روجاني / ستيفان ليشتاينر.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / سامي خضيرة / كلاوديو ماركيزيو / بليز ماتويدي / كوادو أسامواه / رودريجو بينتانكور / خوان كوادرادو / دوغلاس كوستا.

خط الهجوم: باولو ديبالا / جونزالو هيغواين / ماريو ماندزوكيتش / فيديريكو بيرنارديسكي.

إقرأ أيضاً: البدري: مباراة الأسيوطي صعبة وهدفنا الفوز بكأس مصر