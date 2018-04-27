الأهلي يُعلن رسمياً عن ملعب مباراته أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

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أعلن النادي الأهلي رسمياً اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن ملعب مباراته الأولى في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 م، والتي سوف تكون أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة المقبل.

حيث أعلن النادي الأهلي عن استضافة ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية للمباراة، على أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً من طرف النادي الأهلي ولكن مع عدم تجاوز العدد عن 15 ألف مشجعاً فقط لا غير، وذلك أحداث الشغب التي قامت بها جماهير النادي الأهلي في مدرجات ملعب القاهرة الدولي في مباراة الدور التمهيدي من عمر المسابقة.

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وقد جاء إعلان النادي الأهلي بعدما تسلم اليوم خطاباً رسمياً من الجهات الأمنية إضافة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن يتم إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالملعب الجديد بشكل سريع للغاية، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام في يوم الجمعة القادم الموافق لليوم الرابع من شهر مايو المقبل.

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