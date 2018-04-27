تعرف على حقيقة طلب “محمد صلاح” أخصائي علاج ليفربول رفقة منتخب مصر في المونديال

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كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر أبريل الحالي حقيقة ما تردد من أنباء منذ يوم أمس الخميس، وذلك حول طلب النجم المصري محمد صلاح بضرورة تواجد أخصائي العلاج الطبيعي الخاص بنادي ليفربول الإنجليزي رفقة المنتخب الوطني في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، نفى إيهاب لهيطة تماماً كل هذه الشائعات حول طلب محمد صلاح استقدام أخصائي العلاج الطبيعي الخاص بنادي ليفربول، وذلك ليكون مع المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد إيهاب لهيطة أن معسكر المنتخب المصري سوف يبدأ في اليوم الثالث والعشرين من شهر مايو القادم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قائمة اللاعبين المحترفين سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي قبل موعد انطلاقة المعسكر ب15 يوماً، على أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المحليين قبل موعد انطلاقة المعسكر بخمسة أيام فقط لا غير.

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