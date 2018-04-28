موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي الاحد 29/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق وست هام يونايتد نظيره فريق مانشستر سيتي في يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

ستُقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

ستكون مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ترتيب مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر سيتي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 90 نقطة.

يحتل فريق وست هام يونايتد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 35 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر سيتي الموسم الحالي

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 2/1 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

توتنهام هوتسبير 3/1 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 0/5 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

سوانزي سيتي 1/4 وست هام يونايتد.

وست هام يونايتد 3/0 بيرنلي.

وست هام يونايتد 0/3 ساوثهامبتون.

تشيلسي 1/1 وست هام يونايتد.

وست هام يونايتد 1/1 ستوك سيتي.

ارسنال 1/4 وست هام يونايتد.

جدول مباريات مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي

وست هام يونايتد / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 29 أبريل 2018.

مانشستر سيتي / هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

مانشستر سيتي / برايتون / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

ساوثهامبتون / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف.

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفين دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / جابرييل جيسوس.

المدرب: الإسباني بيب جوارديولا.

نتائج أخر 7 مباريات بين مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

مانشستر سيتي 1/2 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 3 ديسمبر 2017.

مانشستر سيتي 0/3 وست هام يونايتد / مباراة ودية، 4 أغسطس 2017.

وست هام يونايتد 4/0 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 1 فبراير 2017.

وست هام يونايتد 5/0 مانشستر سيتي / كأس الاتحاد الإنجليزي، 6 يناير 2017.

مانشستر سيتي 1/3 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 أغسطس 2016.

وست هام يونايتد 2/2 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 23 يناير 2016.

مانشستر سيتي 2/1 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 19 سبتمبر 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق وست هام يونايتد في 49 مباراة سابقة من أصل آخر 98 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق وست هام يونايتد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي في 33 مباراة سابقة من أصل آخر 98 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي مانشستر سيتي ووست هام يونايتد نتيجة 16 مباراة سابقة من أصل آخر 98 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 168 هدفاً في شباك فريق وست هام يونايتد في آخر 98 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق وست هام يونايتد في تسجيل 136 هدفاً في شباك فريق مانشستر سيتي في آخر 98 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هو هداف فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البلجيكي كيفين دي بروين هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر النمساوي ماركو هو هداف فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي آرون كريسويل هو أفضل صانع ألعاب في فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 98 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 25 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 16 مباراة.

نجح فريق وست هام يونايتد في تسجيل 42 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 8 أهداف.

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 5 مناسبات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

لم يعرف فريق وست هام يونايتد طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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