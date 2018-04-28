موعد مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في الدوري الانجليزي الاحد 29/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق أرسنال في مساء يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وارسنال

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في مساء يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وارسنال

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وارسنال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً عبر قناة بي إن سبورتس 4K المشفرة، على أن يكون المعلق هو خالد الغول.

ترتيب مانشستر يونايتد وارسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق مانشستر يونايتد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 74 نقطة.

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 57 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر يونايتد الموسم الحالي

مانشستر يونايتد 0/2 سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 3/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/0 وست بروميتش ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث 2/0 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/2 توتنهام هوتسبير / كأس الاتحاد الإنجليزي.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أرسنال الموسم الحالي

ارسنال 2/3 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيسكا موسكو الروسي 2/2 ارسنال / الدوري الأوروبي.

نيوكاسل يونايتد 1/2 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/4 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/1 أتلتيكو مدريد الإسباني / الدوري الأوروبي.

جدول مباريات مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الانجليزي الممتاز، 29 أبريل 2018.

برايتون / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 4 مايو 2018.

وست هام يونايتد / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 مايو 2018.

مانشستر يونايتد / واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشيلسي / مانشستر يونايتد / كأس الاتحاد الإنجليزي، 19 مايو 2018.

جدول مباريات ارسنال حتى نهاية الموسم الحالي

مانشستر يونايتد / ارسنال / الدوري الانجليزي الممتاز، 29 أبريل 2018.

أتلتيكو مدريد الإسباني / ارسنال / الدوري الأوروبي، 3 مايو 2018.

ارسنال / بيرنلي / الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 مايو 2018.

ليستر سيتي / ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 9 مايو 2018.

هدرسفيلد تاون / أرسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 13 مايو 2018.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا / أليكسيس سانشيز / خوان ماتا.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

المدرب: البرتغالي جوزيه مورينيو.

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / جاك ويلشير / مسعود أوزيل / أرون رامسي / بيير إيميريك أوباميانغ.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر.

نتائج أخر 7 مباريات بين مانشستر يونايتد وارسنال

ارسنال 3/1 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 2 ديسمبر 2017.

ارسنال 0/2 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 7 مايو 2017.

مانشستر يونايتد 1/1 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 19 نوفمبر 2016.

مانشستر يونايتد 2/3 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 فبراير 2016.

ارسنال 0/3 مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز، 4 أكتوبر 2015.

مانشستر يونايتد 1/1 ارسنال / الدوري الإنجليزي الممتاز، 17 مايو 2015.

مانشستر يونايتد 2/1 ارسنال / كأس الاتحاد الإنجليزي، 9 مارس 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة مانشستر يونايتد وارسنال

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق أرسنال في 79 مباراة سابقة من أصل آخر 185 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد في 63 مباراة سابقة من أصل آخر 185 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال نتيجة 43 مباراة سابقة من أصل آخر 185 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 280 هدفاً في شباك فريق أرسنال في آخر 185 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 245 هدفاً في شباك فريق مانشستر يونايتد في آخر 185 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو هو هداف فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي بول بوغبا هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت هو هداف فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 13 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 65 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 17 مباراة.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 66 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 46 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2012 / 2013 م.

نجح فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى موسم 2003 / 2004 م.

تُعتبر هذه المباراة هي المواجهة الأخيرة بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وبين نظيره المدرب الفرنسي أرسين فينغر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد إعلان الأخير رحيله عن نادي أرسنال عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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