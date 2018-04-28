موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الاسباني الاحد 29/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ديبورتيفو لاكورونيا نظيره فريق برشلونة في مساء يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب ريازور، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا

ستُقام مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب ريازور، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا

ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً عبر قناة بي إن سبورتس 4K المشفرة، على أن يتولى التعليق عبر هذه القناة المعلق الجزائري عادل خلو.

ترتيب برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 83 نقطة.

يحتل فريق ديبورتيفو لاكورونيا حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 28 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة الموسم الحالي

برشلونة 1/3 ليغانيس / الدوري الإسباني.

روما الإيطالي 0/3 برشلونة / دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 1/2 فالنسيا / الدوري الإسباني.

سيلتا فيغو 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني.

إشبيلية 5/0 برشلونة / كأس ملك إسبانيا.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني

ديبورتيفو لاكورونيا 1/1 لاس بالماس.

أتلتيكو مدريد 0/1 ديبورتيفو لاكورونيا.

ديبورتيفو لاكورونيا 2/3 ملجا.

أتلتيك بيلباو 3/2 ديبورتيفو لاكورونيا.

ديبورتيفو لاكورونيا 0/0 إشبيلية.

ليغانيس 0/0 ديبورتيفو لاكورونيا.

جدول مباريات برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي

ديبورتيفو لاكورونيا / برشلونة / الدوري الإسباني، 29 أبريل 2018.

برشلونة / ريال مدريد / الدوري الإسباني، 6 مايو 2018.

برشلونة / فياريال / الدوري الإسباني، 9 مايو 2018.

ليفانتي / برشلونة / الدوري الاسباني، 13 مايو 2018.

برشلونة / ريال سوسيداد / الدوري الاسباني، 20 مايو 2018.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدرب: الإسباني فالفيردي.

نتائج أخر 7 مباريات بين برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا

برشلونة 0/4 ديبورتيفو لاكورونيا / الدوري الإسباني، 17 ديسمبر 2017.

ديبورتيفو لاكورونيا 1/2 برشلونة / الدوري الإسباني، 12 مارس 2017.

برشلونة 0/4 ديبورتيفو لاكورونيا / الدوري الإسباني، 15 أكتوبر 2016.

ديبورتيفو لاكورونيا 8/0 برشلونة / الدوري الاسباني، 20 أبريل 2016.

برشلونة 2/2 ديبورتيفو لاكورونيا / الدوري الإسباني، 12 ديسمبر 2015.

برشلونة 2/2 ديبورتيفو لاكورونيا / الدوري الإسباني، 23 مايو 2015.

ديبورتيفو لاكورونيا 4/0 برشلونة / الدوري الإسباني، 18 يناير 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا في 23 مباراة سابقة من أصل آخر 45 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق برشلونة في 13 مباراة سابقة من أصل آخر 45 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا نتيجة 9 مباريات سابقة من أصل آخر 45 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 93 هدفاً في شباك فريق ديبورتيفو لاكورونيا في آخر 45 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في تسجيل 57 هدفاً في شباك فريق برشلونة في آخر 45 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 29 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل صانع ألعاب في فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني أدريان لوبيز هو هداف فريق ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإسباني لوكاس بيريز هو أفضل صانع ألعاب في فريق ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 5 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق برشلونة في تسجيل 83 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 19 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في تسجيل 32 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 65 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات فقط لا غير.

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 24 مناسبة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر لقب له يعود إلى الموسم قبل الماضي 2015 / 2016 م.

نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في الفوز بلقب الدوري الإسباني في مرة واحدة فقط طوال تاريخه، علماً بأن ذلك اللقب الوحيد يعود إلى موسم 1999 / 2000 م.

سوف يفوز فريق برشلونة رسمياً بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي للمرة رقم 25 في تاريخه، وذلك في حالة تعادله أو فوزه على حساب فريق ديبورتيفو لاكورونيا في هذه الجولة.

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