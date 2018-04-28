موعد أبرز مباريات الدوريات الأوروبية الاحد 29/4/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي إقامة العديد من المباريات على مستوى مختلف الدوريات الأوروبية وتحديداً في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات.

ومن المقرر أن يتم نقل جميع هذه المباريات بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، على أن نقوم بتوضيح لكم القناة الناقلة تحديداً لكل مباراة من المباريات.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وجانجون

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وجانجون في مساء يوم الأحد على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

وسوف تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وجانجون تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وجانجون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن

ستُقام مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن في مساء يوم الأحد في مدينة بريمن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وسوف تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، بينما سيكون المعلق الحبيب بن علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ميلان وبولونيا

ستُقام مباراة ميلان وبولونيا في يوم الأحد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وسوف تنطلق مباراة ميلان وبولونيا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة ميلان وبولونيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا

ستُقام مباراة نابولي وفيورنتينا في مساء يوم الأحد على ملعب أرتيميو فرانكي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وسوف تنطلق مباراة نابولي وفيورنتينا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة نابولي وفيورنتينا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة لاتسيو وتورينو

ستُقام مباراة لاتسيو وتورينو في مساء يوم الأحد على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وسوف تنطلق مباراة لاتسيو وتورينو تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة لاتسيو وتورينو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس في يوم الأحد على ملعب فيتوريا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وسوف تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة سيلتك ورينجرز

ستُقام مباراة سيلتك ورينجرز في يوم الأحد على ملعب سيلتك بارك في مدينة غلاسكو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني من المرحلة النهائية من مسابقة الدوري الإسكتلندي 2017 / 2018 م.

وسوف تنطلق مباراة سيلتك ورينجرز تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة سيلتك ورينجرز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة غلطة سراي وبشكتاش

ستُقام مباراة غلطة سراي وبشكتاش في مساء يوم الأحد على ملعب تيليكوم أرينا في مدينة إسطنبول التركية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري التركي 2017 / 2018 م.

وسوف تنطلق مباراة غلطة سراي وبشكتاش تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة غلطة سراي وبشكتاش منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت تركيا.

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