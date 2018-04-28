خطوة هامة من إدارة الأسيوطي قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر

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قام مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت بخطوة في غاية الأهمية اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك قبل المباراة المنتظرة مع فريق الأهلي في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

حيث قام مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت برصد مكافآت مالية ضخمة لكل لاعب في صفوف فريق الأسيوطي سبورت، وذلك من خلال حصول كل لاعب في الفريق على مبلغ 10 آلاف جنيه مصري من أجل تحفيز الفريق لتحقيق الانتصار على حساب فريق الأهلي والتأهل لأول مرة في تاريخ النادي إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس مصر.

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ويأمل مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت أن يستكمل فريق الأسيوطي سبورت مشواره الناجح في الموسم الحالي، وخاصة بعد المستويات المميزة للغاية التي قدمها طوال الموسم في مسابقة الدوري المصري الممتاز تحت قيادة المدير الفني الكابتن علي ماهر.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق الأسيوطي سبورت في مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

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