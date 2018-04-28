ليفربول يُهدر نقطتين في غاية الأهمية بعد تعادله مع ضيفه ستوك سيتي

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سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق ستوك سيتي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وعلى الرغم من أهمية المباراة كثيراً بالنسبة إلى الطرفين، إلا أن كلاهما لم يتمكن من تسجيل أي هدف على الإطلاق طوال دقائق المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق ستوك سيتي رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع عشر في جدول الترتيب معززاً آماله في البقاء رفقة كبار البريمرليغ في الموسم المقبل.

تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: جو جوميز / فيرجيل فان دايك / راجنار كلافان / ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / ألكسندر أرنولد.

خط الهجوم: محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / داني إنجز.

المدرب: الألماني يورغن كلوب.

تشكيلة فريق ستوك سيتي الأساسية في المباراة

جاك بوتلاند / كورت زوما / شوكروس / برونو مارتينس إندي / بيترس / باور / جو آلان / بادو / شيردان شاكيري / بيتر كراوتش / بيرام ديوف.

المدرب: بول لامبرت.

ملخص مباراة ليفربول وستوك سيتي

في شوط المباراة الأول حاول فريق ستوك سيتي أن يضغط بشكل قوي على أصحاب الأرض عكس ما كان متوقعاً، وفي مقابل ذلك حاول فريق ليفربول أن يتماسك من الناحية الدفاعية ومن ثم يُسيطر على المباراة من خلال تسجيل الأهداف.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ليفربول من هجمة مرتدة سريعة للغاية، وذلك حينما انفرد الفرعون المصري محمد صلاح بحارس المرمى جاك بوتلاند، إلا أن النجم المصري محمد صلاح أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية على غير العادة وسط حالة من التعجب من الجميع داخل ملعب أنفيلد رود.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ستوك سيتي فقد جاء في الدقيقة العشرين، وذلك حينما سدد السنغالي بيرام ديوف كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى لوريس كاريوس.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط سنحت فرصة أخرى مثالية لمصلحة فريق ليفربول، وهذه المرة حينما انفرد ألكسندر أرنولد بحارس المرمى جاك بوتلاند، إلا أن الأخير تألق هذه المرة وتصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين هدد فريق ليفربول من جديد مرمى فريق ستوك سيتي، وهذه المرة حينما سدد الهولندي جورجينيو فينالدوم كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى لوريس كاريوس.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والأربعين، نجح فريق ليفربول في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر مهاجمه داني إنجز، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل، لتمر بعدها الدقائق المتبقية دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، وينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق ليفربول ضغطه على ضيفه سعياً لتسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك استمر فريق ستوك سيتي متراجعاً بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل إغلاق دفاعاته بإحكام ومعتمداً في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة سعياً لخطف المباراة.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين تلقى فريق ستوك سيتي ضربة موجعة، وذلك بعدما تعرض مدافعه الهولندي برونو مارتينس إندي إلى الإصابة بشد في العضلة الضامة، مما جعل المدرب بول لامبرت مضطراً إلى إخراجه من أرض الملعب ويُشرك بدلاً منه النجم المصري رمضان صبحي.

وفي الدقيقة الخامسة والستين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه، وذلك من خلال إشراك كلاً من الإنجليزي جيمس ميلنر والإنجليزي ناثان كلاين بدلاً من الإنجليزي ألكنسدر أرنولد والإنجليزي داني إنجز، أما على الجانب المقابل فقد حاول المدرب بول لامبرت تدعيم خط وسط ميدانه، وذلك من خلال إشراك الاسكتلندي دارين فليتشر بدلاً من الإنجليزي بيتر كراوتش.

وفي بقية دقائق الشوط الثاني زادت الأمور تعقيداً على فريق ليفربول، وخاصة في ظل العناد الكبير الذي تميز به كامل لاعبي فريق ستوك سيتي، نظراً إلى أهمية النقطة الواحدة على الأقل في إطار سعيه إلى تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي.

وفي الدقيقة التاسعة والثمانين كاد فريق ستوك سيتي يخطف النقاط الثلاث، وذلك عبر قائده شوكروس إلا أن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى لوريس كاريوس بقليل وسط حالة من الحسرة من جانب جماهير نادي ستوك سيتي.

لتمر بعدها بقية الدقائق دون أي جديد من الطرفين، واستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، مما جعل فريق ليفربول مهدداً بفقدان مركزه ضمن الأربعة الكبار في الجولة القادمة، بينما عزز فريق ستوك سيتي من حظوظه في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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