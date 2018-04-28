زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد استعداداً لمواجهة ليغانيس

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمواجهة ضيفه فريق ليغانيس في مساء اليوم على ملعب سانتياغو بيرنابيو في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الملكي العديد من الغيابات الهامة، وذلك من خلال استبعاد كلاً من سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو، إضافة إلى داني كارفاخال وإيسكو، وأيضاً ناتشو فيرنانديز ورافاييل فاران، علماً بأن هذه الغيابات تأتي في إطار سعي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتجهيز كافة لاعبيه لمباراة إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وقد جاءت قائمة فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / كيكو كاسيا.

خط الدفاع: فاييخو / مارسيلو تيو هيرنانديز / أشرف حكيمي / تيخيرو.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / ماركو أسينسيو / ماركوس لورينتي / ماتيو كوفاسيتش / داني سيبايوس / جاريث بيل / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: بورخا مايورال / كريم بنزيمة.

ويأمل فريق ريال مدريد أن يتخطى مباراته اليوم أمام فريق ليغانيس دون أي إصابات على الإطلاق، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام فريق بايرن ميونخ الألماني في مساء يوم الثلاثاء المقبل في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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