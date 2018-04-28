مرتضى منصور يكشف حقيقة هروب مدرب الزمالك الجديد

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي، حقيقة هروب المدير الفني الجديد لفريق الزمالك وهو السويسري سيباستيان جروس، وذلك بعدما ترددت العديد من الأنباء في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية مؤخراً أكدت هروبه.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم السبت وتحديداً عبر قناة “LTC”، أكد المستشار مرتضى منصور أن كل ما يتردد في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة حول هروب مدرب فريق الزمالك الجديد، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن المدير الفني السويسري سيباستيان جروس حصل على إذن بالسفر من مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل التوقيع على العقد بشكل رسمي وتولي مهامه في نادي الزمالك.

أما عن راتب الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك، فقد أكد المستشار مرتضى منصور أن المدير الفني السويسري سيباستيان جروس سوف يحصل على مبلغ مليون يورو في الموسم الواحد، فيما سوف يتقاضى كل فرد من المعاونين الثلاثة له مبلغ 300 ألف يورو في الموسم الواحد أيضاً.

وعن الصفقات الجديدة التي يسعى نادي الزمالك إلى التعاقد معها، شدد المستشار مرتضى منصور على أن مجلس إدارة نادي الزمالك بات على مشارف حسم صفقتين من العيار الثقيل في الفترة القليلة القادمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الصفقتين سوف يتم تمويلهم عن طريق شخص سعودي دون ذكر اسمه.

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