مصادر صحفية إنجليزية تكشف عن احتمال إصابة “محمد صلاح” أمام ستوك سيتي

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كشفت مصادر صحفية إنجليزية اليوم منذ قليل اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي عن احتمالية تعرض الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى الإصابة، وذلك أثناء مشاركته مع فريقه اليوم أمام فريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث أشار الصحفي البريطاني المعروف إيان دويل إلى احتمالية إصابة النجم المصري محمد صلاح خلال المباراة التي جمعت بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق ستوك سيتي والتي انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين على ملعب أنفيلد رود.

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وقام الصحفي البريطاني إيان دويل بنشر تغريدة أثناء المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “لا أريد أن أقلقكُم لكن صلاح يعرج، صلاح تعرض للضرب كثيراً اليوم، لذا يمكن أن يكون أي شئ، هو يتحرك بشكل جيد بما فيه الكفاية الآن”.

ومن جانبها تأمل جماهير نادي ليفربول أن يكون النجم المصري محمد صلاح قد شعر بالإرهاق فقط لا غير أثناء المباراة نظراً إلى ضغط المباريات الكبير على اللاعب منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، على أمل أن يكون فخر كرة القدم المصرية والعربية في أفضل حال في المباراة القادمة أمام فريق روما الإيطالي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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