بايرن ميونخ يُحقق فوزاً معنوياً على فرانكفورت قبل الصدام مع ريال مدريد في دوري الأبطال

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حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً معنوياً وهاماً للغاية على حساب ضيفه فريق اينتراخت فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من الألماني نيكولاس دورش في الدقيقة الثالثة والأربعين، إضافة إلى الألماني ساندرو فاغنر في الدقيقة السادسة والسبعين، وأيضاً البرازيلي رافينيا في الدقيقة السابعة والثمانين، وأخيراً الألماني نيكولاس سولي في الدقيقة التسعين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق اينتراخت فرانكفورت فقد سجله سيباستيان هالير في الدقيقة الثامنة والسبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 81 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق اينتراخت فرانكفورت عند 46 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها حقق فريق هامبورج الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تعادل فريق هيرتا برلين مع ضيفه فريق أوجسبورج بهدفين لمثلهما لكل فريق.

وفي مباراة أخرى حقق فريق فرايبورج الفوز على حساب ضيفه فريق كولن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة التي جمعت بين فريق شالكه وبين ضيفه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ.

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