صدمة كبرى بين جماهير الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

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عاشت جماهير النادي الأهلي على وقع صدمة كبرى على هامش مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب مختار التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك بعد تجدد إصابة أحد نجوم الفريق أثناء مشاركته في المران.

حيث تعرض النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي إلى الإصابة من جديد في التدريبات الجماعية في مران المارد الأحمر اليوم، لتتجدد بذلك إصابته بعدما كان يستعد للعودة من أجل المشاركة مرة أخرى مع فريق الأهلي في الفترة القادمة.

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ومن جانبه أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن إصابة النجم التونسي علي معلول عبارة عن كدمة في كاحل القدم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب سوف يخضع يوم غداً الأحد إلى الفحوصات الطبية اللازمة من أجل الكشف عن حجم إصابته بشكل مؤكد وأيضاً لتحديد برنامج العلاج والتأهيل الخاص به.

ويُعاني النجم التونسي علي معلول من العديد من الإصابات منذ شهر نوفمبر من العام الماضي 2017، مما جعله يغيب عن صفوف المارد الأحمر في العديد والعديد من المباريات في الموسم الحالي، وهو الأمر الذي قد يجعله على مشارف الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أو تحديداً بعد نهاية مونديال روسيا المقبل.

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