روما يكتسح كييفو فيرونا برباعية قبل مواجهة ليفربول في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

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حقق فريق روما فوزاً كبيراً على حساب ضيفه فريق كييفو فيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق روما في المباراة كلاً من التشيكي باتريك شيك في الدقيقة التاسعة، إضافة إلى البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة الأربعين والدقيقة السابعة والستين، وأيضاً الإيطالي ستيفان الشعراوي في الدقيقة الخامسة والستين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق كييفو فيرونا فقد سجله روبيرتو في الدقيقة الثامنة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق كييفو فيرونا عند 31 نقطة في المركز السابع عشر في الترتيب.

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