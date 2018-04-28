تشيلسي يستغل تعثر ليفربول بعد فوزه الصعب على مضيفه سوانزي سيتي

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حقق فريق تشيلسي فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سوانزي سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب الحرية.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق تشيلسي في المباراة النجم الإسباني سيسك فابريغاس في الدقيقة الرابعة، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق سوانزي سيتي عند 33 نقطة في المركز السابع عشر في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها حقق فريق كريستال بالاس فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل لا شئ، فيما تعادل فريق بيرنلي سلبياً بدون أهداف أمام ضيفه فريق برايتون.

وفي مباراة أخرى حقق فريق إيفرتون الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هدرسفيلد تاون بهدفين مقابل لا شئ، بينما حقق فريق وست بروميتش ألبيون الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ، كما حقق فريق ساوثهامبتون الفوز على حساب ضيفه فريق بورنموث بهدفين مقابل هدف واحد.

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