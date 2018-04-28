يوفنتوس يحسم ديربي إيطاليا ويُعزز موقعه في صدارة الكالتشيو

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حسم فريق يوفنتوس ديربي إيطاليا عقب فوزه خارج أرضه على حساب غريمه التقليدي فريق إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إنتر في المباراة كلاً من الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة الثانية والخمسين، إضافة إلى الإيطالي أندريا بارزالي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة والستين.

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أما أهداف فريق يوفنتوس في المباراة فقد سجلها كلاً من البرازيلي دوغلاس كوستا في الدقيقة الثالثة عشر، وأيضاً السلوفاكي ميلان في الدقيقة السابعة والثمانين بالخطأ في مرماه، وأخيراً الأرجنتيني جونزالو هيغواين في الدقيقة التاسعة والثمانين.

وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق يوفنتوس رصيده إلى 88 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق إنتر عند 66 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

تشكيلة فريق إنتر الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ميلان / جواو ميراندا / دامبروزيو.

خط الوسط: ماتياس فيسينو / مارسيلو بروزوفيتش / أنطونيو كاندريفا / رافينيا ألكانتارا / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدرب: الإيطالي سباليتي.

تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: خوان كوادرادو / أندريا بارزالي / دانييلي روجاني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / دوغلاس كوستا / ماريو ماندزوكيتش.

خط الهجوم: جونزالو هيغواين.

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

ملخص مباراة إنتر ويوفنتوس

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي حاول كل فريق أن يفرض سيطرته المطلقة على أجواء اللقاء، وخاصة فريق يوفنتوس الذي يُدرك جيداً أن تعثره في هذه المباراة يُعني خسارته لقب الدوري الإيطالي بنسبة كبيرة للغاية بعدما سيطر عليه لمدة 6 سنوات ماضية.

وفي الدقيقة الثالثة عشر نجح فريق يوفنتوس في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما استغل البرازيلي دوغلاس كوستا ثغرة دفاعية في صفوف أصحاب الأرض، ليُسجل على إثرها الهدف الأول لمصلحة فريق السيدة العجوز وسط حالة من الصدمة من جانب جماهير نادي إنتر.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير تلقى فريق إنتر ضربة أخرى موجعة للغاية، وهذه المرة حينما قام الحكم بطرد متوسط الميدان الأوروغوياني ماتياس فيسينو إثر تدخله العنيف على الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، علماً بأن الحكم احتاج إلى أن يستعين بحكم الفيديو حتى يقوم باتخاذ قراره وسط حالة من الغضب الشديد من جانب الجميع داخل ملعب جوزيبي مياتزا.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق إنتر فقد جاء في الدقيقة التاسعة والعشرين، وذلك حينما سدد الإيطالي أنطونيو كاندريفا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الأسطورة جانلويجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس أبعدها للخارج بنجاح وحافظ على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء هدأ إيقاع لعب فريق يوفنتوس نوعاً ما، وخاصة في ظل النقص العددي لفريق إنتر الذي بدا عازماً هو الآخر على العودة في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، ليستمر ذلك السيناريو حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وحينها تمكن فريق يوفنتوس من تسجيل ثاني أهدافه في المباراة عبر الفرنسي بليز ماتويدي.

ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو وسط فرحة كبيرة من جانب جماهير نادي إنتر، ليذهب بعدها الشوط مباشرة إلى نهايته على وقع تقدم فريق يوفنتوس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق إنتر أن يضغط بشكل قوي على ضيفه سعياً لتدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك تراجع فريق يوفنتوس نسبياً إلى مناطقه الخلفية بشكل غير مبرر على الإطلاق.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين نجح فريق إنتر في استغلال هدوء رتم فريق يوفنتوس، وذلك من خلال تسجيل هدف التعادل عبر القائد الأرجنتيني ماورو إيكاردي وسط غفلة من دفاعات فريق السيدة العجوز، لتشتعل أجواء ديربي إيطاليا من جديد وتشتعل معها أجواء مدرجات ملعب جوزيبي مياتزا.

وفي الدقيقة الحادية والستين حاول الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك الأرجنتيني باولو ديبالا بدلاً من متوسط الميدان الألماني سامي خضيرة.

وبعدها بأربعة دقائق فقط تلقى فريق يوفنتوس ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تمكن فريق إنتر من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة وذلك عبر الإيطالي أندريا بارزالي مدافع فريق يوفنتوس وسط فرحة عارمة من جانب جماهير أصحاب الأرض.

وبعد الهدف مباشرة أجرى المدرب ماسيمليانو أليغري ثاني تغيير له في المباراة، وهذه المرة من خلال إشراك الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي بدلاً من الكرواتي ماريو ماندزوكيتش على أمل أن يتمكن فريقه من قلب الطاولة فيما تبقى من دقائق في عمر ديربي إيطاليا.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين كاد فريق يوفنتوس ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما نفذ النجم باولو ديبالا ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، ولكن سمير هاندانوفيتش حارس مرمى فريق إنتر أبعدها ببراعة كبيرة للغاية إلى الخارج ليحرم فريق يوفنتوس من التسجيل مجدداً في مرماه.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين حاول الإيطالي سباليتي مدرب إنتر أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه الدفاعي، وذلك من خلال إشراك الإسباني بورخا فاليرو بدلاً من البرازيلي رافينيا ألكانتارا.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين اشتعلت أجواء ديربي إيطاليا من جديد، وهذه المرة حينما تمكن فريق يوفنتوس من تعديل النتيجة عبر السلوفاكي ميلان مدافع فريق إنتر بالخطأ في مرماه وسط حالة من الصدمة الشديدة على جماهير نادي إنتر.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، وبعدها بدقيقتين فقط لا غير نجح فريق يوفنتوس في تحقيق المستحيل، وذلك حينما تمكن الأرجنتيني جونزالو هيغواين من تسجيل الهدف الثالث لمصلحة فريق السيدة العجوز في سيناريو لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، لتمر بعدها بقية الدقائق دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة فريق يوفنتوس.

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