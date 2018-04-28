فالفيردي يُعلن عن قائمة برشلونة استعداداً لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا

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أعلن الإسباني فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني اليوم السبت الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمواجهة مضيفه فريق ديبورتيفو لاكورونيا في مساء يوم غداً الأحد في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

ولا يفصل فريق برشلونة سوى نقطة واحدة فقط لا غير عن حصد لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي في الموسم الحالي، علماً بأن ذلك اللقب سوف يكون هو اللقب الخامس والعشرون في تاريخ النادي الكتالوني على صعيد مسابقة الليغا الإسبانية.

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وقد جاءت قائمة فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / جوردي ألبا / لوكاس دين / سيرجي روبيرتو / أليكس فيدال / صامويل أومتيتي / يري مينا / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / دينيس سواريز / أندريس إنييستا / فيليبي كوتينيو / باولينيو / عثماني ديمبيلي / أندريه جوميش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / باكو ألكاسير.

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