زيزو يكشف عن حقيقة رحيل البدري عن الأهلي بسبب خسارة مباراة القمة

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كشف عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الحالي عن حقيقة رحيل الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب خسارة مباراة القمة أمام فريق الزمالك مثلما تردد في بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد رفقة الكابتن أحمد شوبير، أكد عبد العزيز عبد الشافي أن الكابتن حسام البدري لن يرحل تحت أي ظرف من الظروف عن النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النادي الأهلي لا يقوم بمحاسبة مدربيه بالقطعة وإنما على أساس موسم كامل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد عبد العزيز عبد الشافي على ضرورة تصحيح الأخطاء التي ظهرت على فريق الأهلي في مباراة القمة أمام فريق الزمالك، وخاصة وأن الفريق مقبل على تحديات في غاية الصعوبة سواء على مستوى مسابقة كأس مصر أو حتى مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أما عن السبب الرئيسي وراء خسارة مباراة القمة أمام فريق الزمالك، أكد عبد العزيز عبد الشافي أن ذلك يعود إلى الإعداد النفسي غير الجيد للمباراة، مشدداً في ختام تصريحاته على أن النادي الأهلي خسر مباراة القمة ولكنه لم يخسر لقب الدوري المصري الممتاز.

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